Meghan Markle e il principe Harry arrivano a Roma (per un matrimonio speciale)

I duchi di Sussex volano in Italia, a Roma: il principe Harry e Meghan Markle in visita nella Città Eterna per un matrimonio. A sposarsi è un’amica della duchessa di Sussex: si tratta della stilista Misha Nonoo.

La stilista dirà “sì” al suo amato Michael Hess, che nella vita fa il petroliere. A incuriosire è soprattutto la festa organizzata a Cinecittà dagli sposini: il 20 settembre i super invitati si ritroveranno negli studios a sud di Roma per una festa pazzesca a tema cinema.

Meghan Markle e Harry a Roma per le nozze parteciperanno anche a un super gala previsto per venerdì sera. Gli sposi hanno voluto che i festeggiamenti si svolgessero negli stessi ambienti in cui Fellini raccontò i suoi grandi film. Ad arrivare agli studios saranno ospiti d’eccezione: non solo il duca e la duchessa di Sussex, ma anche un’altra coppia amatissima dal pubblico, Katy Perry e Orlando Bloom.

Il principe Harry e Meghan Markle non saranno gli unici della Royal Family ad arrivare a Roma: no, non si tratta di Kate Middleton e del principe William (che pare non siano stati invitati alle nozze), ma da Londra si spingeranno in Italia anche le principesse Beatrice ed Eugenia, cugine del principe Harry (e figlie di Andrea, fratello del principe Carlo). Ma nella Città Eterna è attesa anche Rania di Giordania, secondo alcune indiscrezioni.

“Ecco cosa vuol dire sorellanza”, il discorso di Meghan Markle per il lancio della sua collezione solidale di abiti

Se venerdì 20 settembre i super invitati si ritroveranno nella serata esclusiva di Cinecittà, è sabato 21 settembre che si terrà l’attesissima cerimonia.Il matrimonio di Misha Nonoo e Miachael Hess si terranno in una delle cornici più romantiche e pazzesche di Roma: al Gianicolo, dove ormai da giorni fervono i preparativi per le nozze speciali della coppia vip.

Quella tra Misha Nonoo e Meghan Markle è un’amicizia di lunga data. Ad unirle, oltre all’affetto di un sentimento sincero e profondo, c’è anche il lavoro. Nell’ultimo periodo, infatti, abbiamo visto la duchessa di Sussex impegnata con le sue attività di beneficenza.

In modo particolare, Meghan Markle ha deciso di supportare una onlus che si occupa di assistenza a donne disoccupate. L’ong Smart Works ha visto la duchessa impegnata in prima persona nella creazione di una capsule collection, presentata negli ultimi giorni alla prestigiosa London Fashion Week. A promuovere l’iniziativa è stata anche l’amica Misha.

Potrebbero interessarti Unposted Streaming: come vedere il film su Chiara Ferragni ora che non è più al cinema Chiara Ferragni Unposted: ecco cosa voleva fare davvero l’influencer quando era piccola Gossip news, oggi 20 settembre 2019: Aida Yespica, la foto senza veli su Instagram

Secondo alcune voci, inoltre, sarebbe stata proprio lei, Misha, a presentare il principe Harry e l’allora attrice Meghan Markle. I tabloid britannici continuano a ripetere che i due si sarebbero conosciuti grazie all’intercessione di un’amica in comune: il nome dell’artefice dell’incontro è sempre rimasto un mistero ma pare che si tratti proprio della stilista statunitense.

Misha Noloo d’altronde appare in tutti gli eventi della duchessa di Sussex: ovviamente Misha è stata al matrimonio di Meghan Markle e il principe Harry, ma era presente anche alla festa (ben più ristretta) dell’addio al nubilato.

La rivoluzione di Meghan Markle: dopo Vogue una linea di abiti accessibili, ma per una buona causa