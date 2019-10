“Harry e Meghan pronti a dire addio ai loro titoli nobiliari”

Il principe Harry e Meghan Markle potrebbero dire addio ai loro titoli nobiliari

Non si placa la polemica scoppiata dopo le confessioni del principe Harry e della moglie Meghan Markle nel documentario “Harry e Meghan: An African Journey”, polemica che ora diventa ancora più pesante con l’ipotesi che si profila all’orizzonte di una possibile rinuncia ai titoli nobiliari.

L’intenzione del duca e della duchessa di Sussex sarebbe quella di diventare “commoner”. A riportare la notizia sono alcuni media, secondo cui alcuni dei più noti esperti di affari reali avrebbero avanzato l’ipotesi che il principe Harry e Meghan Markle potrebbero scegliere la vita della rinuncia ai titoli nobiliari.

Si tratterebbe di una scelta drastica e irreversibile che comporterebbe una rottura definitiva con il resto della famiglia reale. Già la situazione a Buckingham Palace non sembra delle migliori al momento, ma quello che credono Joe Little, Camilla Tominey e Richard Fitzwilliams è che, se davvero i duchi di Sussex decidessero di intraprendere la strada del divorzio dal resto della famiglia, al palazzo reale scoppierebbe la bufera.

A far ipotizzare che si possa trattare di una notizia fondata è il fatto che Harry e Meghan avrebbero rifiutato un titolo nobiliare per il loro primogenito Archie.

Per ora si tratta solo di un rumor, ma preoccupa – e non poco – la piega che sta prendendo la situazione dopo l’intervista rilasciata da Meghan Markle e Harry all’amico di lunga data Tom Bradley per il documentario girato a ridosso del viaggio della coppia in Sudafrica.

E proprio in quel documentario gli esperti di Royal family leggono tra le righe l’intenzione della giovane coppia reale di rompere definitivamente con Buckingham Palace.

“Mi dissero di non sposare Harry e avevano ragione”: la confessione di Meghan Markle

Meghan Markle dimentica la bufera per il documentario: sorrisi, abbracci e niente inchini | VIDEO

Caos famiglia reale, il principe Carlo è furioso con Harry e Meghan