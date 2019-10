Meghan Markle dimentica la bufera per il documentario: sorrisi, abbracci e niente inchini | VIDEO

La rivalsa di Meghan Markle: splendida al One Young World 2019

Meghan Markle appare splendida, radiosa, spettacolare al One Young World 2019, nonostante la bufera intorno scoppiata per via delle dichiarazioni sue e del marito nel documentario che sta sconvolgendo il paese.

La duchessa di Sussex ha partecipato all’evento One Young World 2019 da sola, senza il principe Harry. Il 23 ottobre Meghan Markle è arrivata alla Royal Albert Hall di Londra e ha spiazzato tutti, indossando un abito viola (che già le avevamo visto) e un sorriso smagliante.

L’evento – il forum globale per i giovani leader – ha visto la presenza di circa duemila persone provenienti da oltre 190 paesi. Lei, la duchessa di Sussex, si è presentata davanti a loro nelle vesti di vicepresidente del Queen’s Commonwealth Trust.

A sorprendere tutti è stata l’entrata della moglie del principe Harry: Meghan Markle è stata accolta da applausi e strette di mano dei presenti. Lei, come suo solito, ha messo da parte il sangue blu (acquisito) e si è sciolta in lunghi e calorosi abbracci.

Niente inchini, Meghan Markle non ha svestito i panni della duchessa di Sussex, ma ha scelto la strada della semplicità e del calore. A dimostrarlo il saluto particolarmente caloroso alla presentatrice dell’evento: una volta salita sul palco, Meghan Markle si è sciolta in un abbraccio lungo e visibilmente caloroso.

Quello che è successo negli ultimi giorni, insomma, non ha scalfito il sorriso della duchessa di Sussex che, però, porta dentro i segni di una sofferenza profonda, quella che con coraggio ha denunciato di fronte alle telecamere in occasione del documentario “Harry & Meghan: an African journey”.

Potrebbero interessarti La serie tv “L’Amica Geniale” è candidata ai premi Gotham I biscotti alla Nutella arrivano in Italia La casa degli orrori più spaventosa al mondo

La duchessa ha rivelato di essersi sentita pressata negli ultimi mesi – soprattutto quelli della gravidanza – dalla stampa britannica e per questo ha confessato insieme al marito di non aver vissuto un periodo felice, anzi, si è trattato di momento difficile dal quale sperano di uscire presto.

Intanto i duchi di Sussex si apprestano a lasciare il Regno Unito per qualche tempo. Da novembre, infatti, la famigliola volerà negli Stati Uniti, dove trascorrerà un periodo con la famiglia di Meghan Markle.