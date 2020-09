Gwyneth Paltrow completamente nuda in giardino: la figlia 16enne sbotta

Per il suo 48esimo compleanno, Gwyneth Paltrow ha deciso di regalarsi uno scatto di nudo da pubblicare sui social. L’attrice è conosciuta non soltanto per la propria carriera, ma anche per il suo spirito libero e senza inibizioni (parliamo della stessa donna che ha creato una candela che profuma come la sua vagina) e che, anche per le sue 48 candeline, non si smentisce, pubblicando una fotografia che la ritrae completamente nuda in giardino. Gwyneth copre le parti sensibili e accenna un grande sorriso sulle labbra. A corredo dell’immagine, la didascalia recita: “Oggi indosso solo il mio vestito di compleanno”, e cioè nulla, eccetto un burro per il corpo, un nuovo brand che l’attrice sta sperimentando e che avrebbe effetti “miracolosi” sulla sua pelle.

La fotografia ha attirato l’attenzione di tantissimi fan, boom di like in pochissime ore. Tanti sono i colleghi che hanno rivolto un pensiero all’attrice commentando con auguri preziosi, da Naomi Campbell a Katy Perry, e ancora Courtney Cox, Charlize Theron, Demi MOore e tante altre. Il commento che ha divertito di più il web è stato quello della figlia di Gwyneth, Apple. La ragazzina, in piena adolescenza, ha semplicemente commentato con uno sconvolto: “Mamma!!!”, che lascia intendere un: “Ma cosa stai combinando?”. Poco dopo, però, la figlia adolescente della Paltrow ha commentato: “Comunque stai spaccando!” dandole il proprio supporto.

Anche il marito Brad Falchuk ha voluto farle gli auguri su Instagram in una perfetta dedica d’amore, pubblicando una foto che ritrae Gwyneth sul divano in un momento di total relax. “Questa tipa tosta compie 48 anni oggi. Fa la pizza partendo da niente, non è mai in ritardo per l’aperitivo, fa sembrare l’essere bella la cosa più facile del mondo. E non perde occasione di mettere uno str**** al suo posto. Fa sentire gli amici in famiglia e la famiglia come amici. Fidatevi di me, lei è la migliore. Buon compleanno, bellezza. Ti amo”.

