“Annusa il mio orgasmo”: Gwyneth Paltrow lancia un nuovo prodotto sul mercato

La nuova candela di Gwyneth Paltrow si chiamerà “odora come il mio orgasmo” (“smells like my orgasm” in inglese). Se fosse una serie tv si tratterebbe del seguito della tanto discussa “Vagina Candle” lanciata dall’attrice non molto tempo fa.

La candela sarà prodotta e messa in commercio dall’azienda dell’attrice 47enne, Goop. I vertici pensano che il nuovo prodotto possa essere un affare addirittura maggiore rispetto alla precedente candela che andò sold out in poco tempo. La candela che “odora come l’orgasmo” di Gwyneth Paltrow è già in pre order sul sito Goop e sarà disponibile a partire dal 25 giugno.

Da Jimmy Fallon è stata la stessa attrice ad annunciare l’uscita del prossimo prodotto. Ha spiegato come la “Vagina Candle” era un’idea molto “punk rock femminista” e ha aggiunto come la “orgasm candle” sarà la nuova idea della Goop presentando anche la confezione e “la scatola con i fuochi d’artificio”.

Secondo quanto si legge sul sito Goop la candela avrà un aroma di “pompelmo, neroli e bacche di cassis mature mescolate con il té verde gunpowder ed essenza di rosa turca per un odore sorprendentemente sexy ed avvincente”, come “l’orgasmo di Gwyneth Paltrow”.

Jimmy & @GwynethPaltrow talk about her bestselling “This Smells Like My Vagina” candle and then Gwyneth reveals the newest scent “This Smells Like My Orgasm” https://t.co/vWp5WYlIZe #FallonAtHome pic.twitter.com/QsQWkQeijI — The Tonight Show (@FallonTonight) June 17, 2020

