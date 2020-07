Gwyneth Paltrow e la figlia Apple sono due gocce d’acqua: l’incredibile somiglianza | FOTO

Gwyneth Paltrow e la figlia Apple due gocce d’acqua: l’incredibile somiglianza

Incredibile la somiglianza tra madre e figlia. Gwyneth Paltrow è madre di Apple Martin, eppure le due sembrano quasi gemelle per quanto si somigliano. In uno scatto pubblicato dall’attrice via Instagram qualche giorno fa, è possibile notare quanto sia forte la somiglianza tra le due. Un’immagine senza filtri che ha conquistato molto presto il web. Capelli biondi, pelle chiara, labbra distese in un sorriso e naso all’insù, occhi chiari e vispi. Non sono tardati ad arrivare i commenti dei follower: “Sembrate gemelle”, ha scritto uno. Un altro invece calca la mano sul nome della ragazza, Apple: “La mela non cade lontano dall’albero”.

La figlia di Gwynet Paltrow ha ormai 16 anni e, come ogni adolescente, sa esattamente cosa vuole pubblicare sui social e cosa no. Spesso le due hanno battibeccato a causa degli scatti che la mamma pubblicava senza autorizzazione suoi social. “Mia figlia Apple dice che sono un disastro di madre. Mi trova mortificante”, aveva dichiarato la Paltrow a Ellen DeGeneres. “Qualsiasi cosa io faccia in pubblico, mia figlia mi guarda come per dire ‘oddio, basta!’. Se, per esempio, inizio a ballare, lei diventa tutta rossa. Una volta, quando lei stava imparando a guidare, è passata col semaforo rosso e le ho urlato contro. È scoppiata in lacrime e sono stata malissimo. È stata la prima volta in cui ho sentito di aver fallito come madre”. Non resta che chiedersi: cosa ne penserà Apple di questa nuova fotografia? Avrà apprezzato?

Leggi anche:

1. “Annusa il mio orgasmo”: Gwyneth Paltrow lancia un nuovo prodotto sul mercato / 2. Gwyneth Paltrow indossa la mascherina in aereo e ricorda Contagion: “Ho già vissuto questo film” / 3. Gwyneth Paltrow ha lanciato sul mercato una candela che profuma come la sua vagina

