Gwyneth Paltrow indossa la mascherina in aereo: “Ho già vissuto questo film”

Gwyneth Paltrow non vuole sottovalutare il Coronavirus, non dopo aver vissuto l’esperienza sul set di Contagion, film del 2011 con Marion Cotillard e Matt Damon che raccontava della diffusione di un nuovo virus, il MEV-1, contratto da una donna dopo una tappa a Hong Kong.

La Paltrow, in viaggio verso Parigi, condivide con i suoi follower su Instagram il suo stato d’animo, con indosso una mascherina nera a coprirle bocca e naso. “Paura? Prudenza?Panico? Paranoia? Pandemia o propaganda? Paltrow prosegue il suo viaggio e dorme indossando questa ‘cosa’ in aereo. Ho già vissuto questo film”.

Gwyneth Paltrow come Contagion: “Ho già vissuto questo film. Siate prudenti”

Il riferimento a Contagion è inequivocabile: del resto, in quel film apocalittico era proprio il suo personaggio, Beth, ad aver contratto il virus e ad averlo portato negli Stati Uniti dopo una visita d’affari a Hong Kong. Scatenando una pandemia globale, Beth perde la vita a causa del virus e contagia anche il figlio più piccolo che, come lei, non sopravvive.

Gwyneth Paltrow, in volo da Los Angeles per raggiungere Parigi, non sottovaluta il rischio del Coronavirus e, anzi, condivide con i suoi follower anche alcuni consigli per prevenzione: “Non stringere le mani. Lavarsi le mani con frequenza”.

Gwyneth Paltrow non è certo l’unico volto hollywoodiano ad essersi coperto con la mascherina. Qualche giorno fa, la collega Bella Hadid ha pubblicato sui social un selfie simile, su un volo in partenza da Milano, città che aveva visitato in merito alla Fashion Week.

Leggi anche:

Da Massimo Bottura ad Alessandro Borghese: la paura per il Coronavirus colpisce anche i ristoranti degli chef stellati

Potrebbero interessarti Non c’è campo, il film di Federico Moccia: trama, cast, trailer e streaming Non c’è campo, il cast del film di Federico Moccia: attori e personaggi Non c’è campo, la location del film: ecco dov’è stato girato

Coronavirus, a Milano piazza Duomo semi-deserta in pieno giorno | FOTO

Coronavirus, Facebook vieta le pubblicità che promettono cure e che incitano al panico

Francesca Michielin, concerto annullato per il coronavirus. E la cantante annuncia sui social: “Si terrà in diretta streaming”