Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese parla dei rapporti con Belen

Dopo che i follower hanno accusato Belen Rodriguez di non far vedere Luna Marì al papà ci ha pensato involontariamente lo stesso Antonino Spinalbese a chiarire, nel corso di una chiacchierata con alcuni coinquilini del Grande Fratello Vip, a chiarire una volta per tutte in quali rapporti è con la showgirl argentina e con quale frequenza vede la figlia.

Mentre era in giardino con Wilma Goich, Giaele De Donà e Daniele Dal Moro, infatti, Antonino Spinalbese ha iniziato a parlare di Belen Rodriguez e della figlia Luna Marì avuta con la showgirl argentina.

“La verità è che tra noi è tutto ok. Sì siamo in buoni rapporti io e lei. Ci sentiamo ovviamente. Anche perché abbiamo la bambina” ha dichiarato l’hair stylist.

“Luna è la mia vita. Calcolate che io fuori di qui non so stare senza di lei. Al massimo sono stato 14 giorni senza vederla. Ero in una vacanza di lavoro a Ibiza. Sono tornato e non avete idea di come l’ho sbaciucchiata. Poi il giorno dopo l’ho dovuta riportare alla madre. Però non mi bastava, quindi ho chiamato la madre della bimba ‘senti posso venire a vederla ancora un po’? Per questo ti dico che i rapporti sono buoni e distesi, la chiamo e vedo la bambina”.

Spinalbese, poi, ha parlato dell’amore che nutre per Luna Marì e di come sua figlia abbia cambiato la sua esistenza: “Avere una figlia con lei mi ha cambiato la vita. Adesso penso prima alla piccola e poi a me. Poi è cambiato tutto, esco poco, perché voglio sempre stare con lei”.

“Già a mezzanotte vado a letto, ho cambiato anche gli orari. E non è che mi sforzo, mi viene naturale. Ormai non penso quasi nemmeno a me, nei miei pensieri c’è sempre lei, ma in tutto” ha concluso il concorrente del Grande Fratello Vip.