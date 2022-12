Belen sotto accusa: “Perché non fai vedere Luna Marì al papà”. La replica della showgirl mette a tacere i follower

La replica di Belen a chi le chiedeva di far vedere la figlia ad Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez risponde per le rime a chi la accusa di non far vedere nemmeno in foto la figlia Luna Marì al padre Antonino Spinalbese, attualmente “recluso” nella Casa del Grande Fratello Vip.

La showgirl argentina dopo aver confessato di non stare bene a causa dell’influenza che ha colpito anche la figlia, ha postato su Instagram un video in cui era ritratta insieme alla figlia Luna Marì visibilmente provata dai postumi della febbre scrivendo: “Riprendendo le forze, ma qualche sorriso inizia a uscire”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Il video è stato subito commentato da decine di follower, alcuni dei quali hanno iniziato Belen di mostrare pubblicamente la figlia ma di impedire al papà, Antonino Spinalbese, di avere aggiornamenti su di lei dalla Casa del Grande Fratello Vip.

“Manda una foto al padre che sta al Grande Fratello da quasi 3 mesi e ancora non gliela hai fatta avere, sarebbe un bel gesto per lui” ha scritto un utente al quale la showgirl argentina ha prontamente risposto chiudendo immediatamente la questione: “Nessuno lo ha mai negato”.