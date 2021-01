Gf Vip, prima notte di passione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Esplode la passione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. La coppia ha deciso di dormire nello stesso letto e si è lasciata andare a coccole e baci bollenti durante la notte. Al risveglio i due sono rimasti abbracciati nel lettino del Cucurio, dove sono “rinchiusi” dopo avere perso la sfida di Capodanno. L’ex velino e l’influencer italo-persiana sono ormai una coppia ufficiale. Lo confermano anche le importanti dichiarazioni sul loro rapporto. Giulia Salemi ha confessato: “Non voglio pensare ai giudizi, io con te sto davvero bene te lo confesso. […] Se questa è una cosa giusta? Sarei una pazza masochista a ribellarmi a qualcosa che mi fa stare estremamente bene. Sono estremamente felice, per me è raro, ma veramente faccio… io cambio tanto quando tu… all’inizio. All’inizio siamo tutti rigidi e impostati, filtrati. Per me il fatto che tu hai già visto l’infarinatura generale mia è un sospiro di sollievo. Già solo per questo ho vinto. Tu sei andato avanti e ti sono piaciuta per quella che sono davvero. E tu invece?”. Pierpaolo Pretelli risponde: “La nostra magia è che noi ci siamo conosciuti in amicizia. Abbiamo visto il meglio e il peggio di noi. Diciamo che è come se avessimo bruciato l’imbarazzo iniziale. Se qualcosa mi fa stare bene significa che non sto sbagliando. Io lasciarmi andare? In un anno e mezzo non mi è mai capitato di innamorarmi. Devo lavorare su di me ora. Però voglio stare bene con te, voglio vivermi il rapporto e lasciarmi andare”.

Chi è Pierpaolo Pretelli del Grande Fratello Vip 2020

Classe 1995, ha soltanto 25 anni. Pierpaolo è originario di Maratea, ma dopo il diploma si trasferisce a Roma per studiare Giurisprudenza. Inizia facendo lavori tra i più disparati, finché non arriva la grande occasione nel 2013, quando supera il provino per diventare velino di Striscia la Notizia, in coppia di un altro ex concorrente del Gf Elia Fongaro. Già nel 2011 aveva esordito come ballerino all’interno dello show I migliori anni, condotto da Carlo Conti su Rai 1.

Dopo queste esperienze, Pierpaolo Pretelli ha fatto il modello per diverse campagne pubblicitarie. È stato poi uno dei tentatori single di Temptation Island Vip e corteggiatore di Uomini e Donne per corteggiare Teresa Langella. Ha partecipato come ospite a diverse trasmissioni ed è stato inviato per Barbara d’Urso. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che nel 2017 Pierpaolo è diventato anche papà di uno splendido bimbo nato dall’amore tra lui e la modella Ariadna Romero, relazione arrivata purtroppo al capolinea nel 2018. Di recente, è stato paparazzato in compagnia di Ginevra Lambruschi, influencer con la quale il bel Pierpaolo sembra abbia avuto un piccolo flirt. È un grande appassionato di sport, in particolare calcio e canottaggio. Molto attivo sui social, il suo profilo Instagram è seguito da 159mila persone.

Chi è Giulia Salemi: età, lavoro, biografia, carriera

Classe 1993, ha dunque 27 anni. Di origini italo-iraniane, è nata a Piacenza ma poi si è trasferita a Milano per frequentare Economia all’università. Sin da piccola il suo sogno è quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Ha così partecipato a vari concorsi di bellezza e ospitate in tv. Partecipa a Miss Italia 2014 dopo aver vinto il titolo di Miss Piacenza. Si classifica al quarto posto e vince le fasce Miss Sorrisi e Canzoni e Miss Sport Lotto Emilia Romagna.

Si fa conoscere dal grande pubblico nel 2015 quando diventa una concorrente di Pechino Express, il reality su Rai 2 condotto da Costantino Della Gherardesca, in coppia con sua madre Fariba Teherani. Successivamente conduce il programma calcistico Leyton Orient con Simona Ventura e Milano-Roma con Giancarlo Magalli. Dopo aver partecipato su Mtv al Super Shore e aver condotto la versione italiana sempre su MTV di Ridicolousness, diventa una concorrente del Grande Fratello Vip 2018.

Nel reality di Canale 5 conosce quello che poi diventerà per un periodo il suo fidanzato, il bel Francesco Monte. Ora a due anni di distanza è tornata all’interno della casa del Gf Vip. Inoltre su Italia 1 da settembre 2020 prende parte al programma Disconnessi on the road, con Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto.

Qualche mese fa ha fatto molto discutere lo spacco inguinale messo in bella vista sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Il 26 maggio 2020 Giulia Salemi ha pubblicato il suo primo libro con Mondadori dal titolo “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”.

Giulia Salemi, vita privata: fidanzato e Instagram

Attualmente è single. La sua relazione “vip” più famosa è sicuramente quella avuta con Francesco Monte. I due si sono conosciuti all’interno della casa del Gf Vip 2018. Sono stati insieme per circa otto mesi. Nel tempo le sono stati attribuiti altri flirt come quelli con Marco Ferri, Marco Cartasegna e l’imprenditore “Mosche”. Ora sembra proprio che il suo cuore sia di PierPaolo Pretelli. Giulia Salemi è molto attiva sui social, tanto che ammette non riesce mai a staccarsi dal suo cellulare. Su Instagram è seguita da 1 milione 100mila persone.

