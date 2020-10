Giulia Salemi, chi è la probabile nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Dovrebbe fare il suo ingresso stasera, lunedì 19 ottobre 2020, nella casa del Grande Fratello Vip Giulia Salemi, showgirl e influencer, che il grande pubblico ha già conosciuto per la sua partecipazione a Pechino Express e all’edizione 2018 del Gf Vip. Ma chi è Giulia Salemi? Qual è la sua carriera, il lavoro, la vita privata, il fidanzato e il profilo Instagram? Scopriamolo insieme.

Chi è: età, lavoro, biografia, carriera

Classe 1993, ha dunque 27 anni. Di origini italo-iraniane, è nata a Piacenza ma poi si è trasferita a Milano per frequentare Economia all’università. Sin da piccola il suo sogno è quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Ha così partecipato a vari concorsi di bellezza e ospitate in tv. Partecipa a Miss Italia 2014 dopo aver vinto il titolo di Miss Piacenza. Si classifica al quarto posto e vince le fasce Miss Sorrisi e Canzoni e Miss Sport Lotto Emilia Romagna.

Si fa conoscere dal grande pubblico nel 2015 quando diventa una concorrente di Pechino Express, il reality su Rai 2 condotto da Costantino Della Gherardesca, in coppia con sua madre Fariba Teherani. Successivamente conduce il programma calcistico Leyton Orient con Simona Ventura e Milano-Roma con Giancarlo Magalli. Dopo aver partecipato su Mtv al Super Shore e aver condotto la versione italiana sempre su MTV di Ridicolousness, diventa una concorrente del Grande Fratello Vip 2018.

Nel reality di Canale 5 conosce quello che poi diventerà per un periodo il suo fidanzato, il bel Francesco Monte. Adesso si appresta a tornare a due anni di distanza all’interno della casa del Gf Vip. Inoltre su Italia 1 da settembre 2020 prende parte al programma Disconnessi on the road, con Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto.

Qualche mese fa ha fatto molto discutere lo spacco inguinale messo in bella vista sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Il 26 maggio 2020 Giulia Salemi ha pubblicato il suo primo libro con Mondadori dal titolo “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”.

Giulia Salemi, vita privata: fidanzato e Instagram

Attualmente è single. La sua relazione “vip” più famosa è scuramente quella avuta con Francesco Monte. I due si sono conosciuti all’interno della casa del Gf Vip 2018. Sono stati insieme per circa otto mesi. Nel tempo le sono stati attribuiti altri flirt come quelli con Marco Ferri, Marco Cartasegna e l’imprenditore “Mosche”. Giulia Salemi è molto attiva sui social, tanto che ammette non riesce mai a staccarsi dal suo cellulare. Su Instagram è seguita da 1 milione 100mila persone.

