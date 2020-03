Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno davvero trascorrendo la quarantena insieme: la foto che lo dimostra

Se n’era discusso tanto negli ultimi giorni, i fan della coppia avevano raccolto diversi indizi disseminati sui loro account Instagram, ma le prove concrete sono arrivate da un paparazzo della rivista Chi, che li ha immortalati insieme. Quindi pare essere ufficiale: Andrea Damante e Giulia De Lellis stanno trascorrendo la quarantena da Coronavirus insieme.

Le foto sono state pubblicate sull’account ufficiale Instagram di Chi come anteprima di quello che verrà mostrato nel prossimo settimanale, disponibile da domani in edicola. Nella didascalia del post si legge: “Dopo settimane di rumors senza mai una prova o una conferma ufficiale, “Chi” pubblica, nel numero in edicola da domani , le prime foto che confermano la rappacificazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. L’influencer e il dj, che si erano lasciati un anno e mezzo fa, non solo sono tornati insieme, ma stanno trascorrendo insieme la quarantena a Pomezia, nella casa di Giulia, da dove escono soltanto per fare la spesa per loro e per la famiglia dell’influencer”.

