Non solo Francesco Totti e Ilary Blasi o Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Sembra proprio che tra le coppie d’oro che vivono un momento di forte crisi ci sarebbero anche Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. A riportarlo è il settimanale Nuovo. “Ilaria è stanca di attendere un matrimonio che non arriva mai”, avrebbe dichiarato una giornalista che ha preferito mantenere l’anonimato. Al contempo, a causare la crisi, sarebbe anche il pensiero fisso del pallone da parte di Gigi: “Il recente ritorno al Parma, la squadra dei suoi esordi, lo ha immerso ancora una volta nelle fatiche del campionato”, spiega la fonte del settimanale scandalistico. Questo, dunque, sarebbe il motivo per cui non è ancora arrivata la tanto attesa proposta di matrimonio.

Per ora la coppia vip non ha né confermato né smentito il pettegolezzo. Da un lato il portiere campione del mondo con l’Italia nel 2006, storico capitano della Juventus (ma adesso al Parma). Dall’altra la popolare giornalista che per anni ha raccontato il calcio su Sky. I due stanno insieme dal 2014 e dal loro amore nel 2016 è nato Leopoldo Mattia. Il portierone, come ricorderete, in precedenza stava con Alena Seredova, dal quale sono nati Louis Thomas (2007) e David Lee (2009). La giornalista è stata invece legata all’imprenditore Rocco Attisani, padre del suo primo figlio, Pietro. Per Ilaria e Gigi, spiega il giornale diretto da Riccardo Signoretti, questo sarebbe un momento di “crisi profonda”. Staremo a vedere.

