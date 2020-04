Grande Fratello Vip, Antonella Elia cade | VIDEO

Nella casa del Grande Fratello Vip è andata in scena una simpatica lotta di gavettoni d’acqua tra Antonella Elia e Sossio Aruta. Durante il gioco entrambi i concorrenti sono scivolati e la showgirl ha battuto la testa. Nel video la showgirl si lamenta del colpo alla testa e dice: “Ahi, che testata!”. A quel punto gli altri inquilini della Casa sono accorsi in suo aiuto e la regia ha staccato la telecamera da Antonella Elia. La showgirl sembra che sia stata accompagnata in magazzino dove è stata visitata da un medico. Tornando in giardino dagli altri concorrenti Antonella Elia ha infatti detto: “Sì, tutto ok. Devo dargli notizie nelle prossime ore”.

