Il retroscena di Alex Nuccetelli su Francesco Totti e Noemi Bocchi

Dopo il trasferimento a Roma Nord insieme a Noemi Bocchi, Francesco Totti ora vorrebbe tornare a vivere all’Eur: a svelare l’ultimo retroscena sulla coppia è il pr romano Alex Nuccetelli, amico dell’ex calciatore della Roma.

Intervistato da Novella 2000, l’uomo ha dichiarato al magazine: “La casa dove vive con Noemi è bellissima ma non so quanto rimarranno. Francesco ha un altro progetto: vorrebbe prendere un altro appartamento non distante da dove stava prima, all’Eur. Deve trovare gli spazi necessari perché ora sono tanti. Tre figli lui e due lei, che oltretutto vanno molto d’accordo”.

L’ex capitano della Roma non è già stufo di Roma Nord, assicura Nuccitelli, sottolineando che i due “stanno così bene insieme che sarebbero felici ovunque”.

“Qualche sera fa sono andato a cena a casa loro. Sono arrivato che era già tutto pronto, ma credo che Noemi si dia da fare in casa. Hanno una signora che li aiuta ma non credo dorma lì” ha aggiunto il pr.

E sulle possibili nozze con Noemi Bocchi, Nuccetelli rivela: “Non credo che Francesco vorrebbe un altro matrimonio, ma un figlio con Noemi potrebbe essere nei suoi pensieri”.