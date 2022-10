A lanciare la bomba è Alex Nuccetelli, storico e strettissimo amico di Francesco Totti. Il Pupone e la nuova fidanzata, Noemi Bocchi, potrebbero presto avere un figlio. I due d’altronde ormai non si nascondono più, e nei giorni scorsi sono stati paparazzati insieme allo stadio a Monaco per una partita del campionato francese. Intanto è iniziato lo scontro in tribunale con Ilary Blasi per una separazione che si annuncia lunga e complessa.

Ma torniamo alla strettissima attualità con le parole del pr: secondo Nuccetelli, Totti è intenzionato ad allargare la famiglia e avere un bebè con la sua Noemi: “Non credo che Francesco vorrebbe un altro matrimonio, ma un figlio con Noemi potrebbe essere nei suoi pensieri”, ha rivelato il body builder a Diva e Donna. D’altronde, aggiunge, “lui ha sempre tenuto tantissimo alla dimensione familiare”. Nuccetelli esclude un possibile ritorno di fiamma con la conduttrice, e spiega che se Francesco si è lasciato andare con Noemi è perché “è arrivato alla consapevolezza che tutto è perduto con Ilary, per sempre”. Quel che è certo è che con Bocchi non si tratta di una storiella o di un passatempo momentaneo. “Ha scelto una donna già strutturata, che a sua volta ha una famiglia, dei figli, dei principi saldi come i suoi”.

Insomma, la faccenda è seria e anche il legame che già li unisce. Totti “ha una profonda voglia di famiglia allargata”, anche se “sarà difficile e ci vorrà tempo”. Nuccetelli, amico d’infanzia di Totti che fece da Cupido tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi, spiega che i due piccioncini stanno per andare a convivere a Vigna Clara, in un attico di 270 metri quadrati nel complesso Stellari: dieci stanze, tre bagni con Jacuzzi, terrazza con vista sul verde, completamente ristrutturato. Un condominio di lusso che comprende anche piscina e campi da tennis. Per ora il merito di Noemi è quello di aver fatto tornare a Totti il sorriso, ma presto potrebbe regalargli una gioia ancor più grande.

Spettacoli / Chanel Totti pubblica un video su Tiktok con papà Francesco: “Sesso? Na cifra” Gossip / Totti e Noemi Bocchi insieme allo stadio di Montecarlo: la tv francese li inquadra durante Monaco-Clermont Gossip / L’avvocato di Totti dopo l’udienza in tribunale: “Ilary Blasi rivuole le borse ma non restituisce i Rolex” Gossip / Ilary Blasi, l’investigatore privato: “Mi ha dato 75mila euro per spiare Totti con Gps e camere a infrarossi”

L’altro filone è quello giudiziario. In settimana si è anche tenuta la prima udienza civile. In ballo ci sono le borse di lusso che l’ex capitano avrebbe fatto sparire dalla casa all’Eur, dopo che, questa è l’accusa, Ilary sarebbe entrata in possesso di alcuni Rolex custoditi in una cassetta di sicurezza. La conduttrice vuole le borse e l’ex calciatore gli orologi. Per il momento “il giudice si è riservato di decidere in data da destinarsi”.