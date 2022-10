Chanel Totti pubblica un video su Tiktok con papà Francesco: “Sesso? Na cifra”

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti pubblica su Tik Tok un video in cui balla accanto al padre e in sottofondo c’è una canzone ritmata con la voce di Totti registrata che risponde. “Nome?” chiede la voce, “Francesco Totti” risponde l’ex capitano della Roma, “Professione?” continua a chiedere, “Calciatore”. E infine: “Sesso?” e qui la battuta di Totti: “Na cifra”. Il tutto mentre Chanel ballava accanto a Totti per poi abbracciarlo sorridente. In realtà si tratta di una vecchia barzelletta, in cui l’ex capitano giallorosso diceva: “Nome? Francesco. Cognome? Totti. Professione? Calciatore. Sesso? ‘Na cifra“.

Il video originale, che risale a circa 15 anni fa, è stato ripreso da diversi utenti. Il rapporto stretto tra i due sembra essere sempre solido e, nonostante i tanti rumors, continua come prima. E non è tutto. Chanel su Instagram ha pubblicato delle stories con un chiaro riferimento alla sua posizione in merito alla separazione dei genitori.

Il rapporto di Francesco Totti con i figli Cristian, Chanel e Isabel è rimasto ottimo nonostante la dolorosa separazione da Ilary Blasi, madre dei ragazzi e sua ex moglie. Lo hanno dimostrato, prima ancora che la gag con Chanel, gli auguri social che i figli di Totti hanno fatto al padre in occasione del suo ultimo compleanno. Dediche affettuose che il campione ha condiviso sul suo profilo Instagram.