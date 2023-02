Fedez “riappare” sui social di Chiara Ferragni per la prima volta da Sanremo: crisi superata?

Fedez “riappare” sui social di Chiara Ferragni dopo Sanremo

Per la prima volta dalla fine del Festival di Sanremo 2023, Fedez, seppur indirettamente, riappare sui social di Chiara Ferragni.

L’influencer, infatti, ha condiviso tra le stories Instagram un video di due maschere al Carnevale di Viareggio con le loro sembianze.

“Aiuto” ha scritto Chiara Ferragni con le emoticon delle faccine che ridono. Anche se non si tratta direttamente del marito, il video è il primo riferimento al cantante da quando sarebbe iniziata la presunta crisi della coppia subito dopo il Festival di Sanremo.

Gossip / “Se io e mia moglie non postiamo nulla sui social è perché abbiamo litigato”: così parlava Fedez prima di Sanremo

In questi giorni, infatti, l’influencer ha postato numerose foto e video di se stessa o con figli Leone e Vittoria, senza però mai menzionare il marito.

Secondo numerosi utenti la presunta crisi tra i due in realtà non sarebbe reale, ma solo una mossa di marketing per creare aspettativa per la seconda stagione dei The Ferragnez, in onda prossimamente su Amazon Prime.

Di sicuro c’è che, nonostante il silenzio social, i due hanno continuato a vivere sotto lo stesso tetto ma anche a frequentarsi quotidianamente come dimostrano diversi video e foto che hanno immortalato la coppia prima nel centro di Milano, poi a cena al ristorante di Antonino Cannavacciuolo e infine a una festa di un amichetto del figlio Leo.