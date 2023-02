Fedez e Chiara Ferragni avvistati insieme a cena da Cannavaciuolo: è crisi o no?

Crisi o non crisi? La telenovela dei Ferragnez tiene ormai tutti incollati ai social in attesa di un gesto della coppia che smentisca o confermi la crisi che sarebbe scoppiata tra i due dopo Sanremo e il bacio tra Fedez e Rosa Chemical.

A smentire la bufera ci sarebbero le immagini e un breve video che nelle ultime ore sta circolando sui social. La coppia infatti, si trovava a Villa Crespi, ristorante dello chef Antonino Cannavacciuolo, chef stellato e celebre volto televisivo (è uno dei giudici di Masterchef). Chiara Ferragni e Fedez sono parsi sorridenti e (almeno in apparenza) sereni. L’influencer e il rapper forse desiderano avere qualche momento di privacy e per questo motivo in questi giorni non stanno più comparendo insieme su Instagram. Nonostante le immagini però, i fan continuano ad essere preoccupati.

Negli ultimi giorni Chiara Ferragni e Fedez non hanno più pubblicato né storie né immagini insieme, o meglio, l’influencer continua a postare ma in solitaria mentre del rapper nemmeno l’ombra o solo qualche storia che poi sparisce dopo cinque minuti.

A dimostrare che il video dei due a cena da Cannavacciuolo è recente è l’outfit indossato da Chiara. Circa 11 ore fa, l’influencer italiana più nota al mondo ha pubblicato una foto scattata di fronte allo specchio della sua cabina armadio. Nello scatto, Chiara indossa gonna e sciarpa in tartan rosso, abbinati a dolcevita e cappotto neri. Si tratta dello stesso outfit indossato da Ferragni nel video girato di fronte a villa Crespi in cui compare insieme al marito Fedez. É evidente che i due abbiano trascorso la serata di ieri insieme. Per quale motivo hanno deciso di tacerlo alla loro community proprio nei giorni in cui la loro presunta crisi è diventata un fatto di interesse nazionale (cosa della quale sono pienamente consapevoli)?