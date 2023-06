Fedez-Luis Sal, spunta il clamoroso retroscena sulla lite tra i due: “Ecco qual è il vero motivo della rottura”

Fedez-Luis Sal, il retroscena sulla lite tra i due: “Il motivo della rottura”

Qual è il reale motivo della rottura tra Fedez e Luis Sal? I diretti interessati, in un botta e risposta a distanza sui social, hanno sostanzialmente affermato che tutto è nato da alcune divergenze artistiche sulla gestione di Muschio Selvaggio, il podcast co-condotto da entrambi fino a qualche settimana fa.

Ora, però, a fornire un nuovo e clamoroso retroscena su quello che potrebbe essere accaduto tra i due è il sito The Pipol Gossip, che fornisce nuovi elementi sulla lite più discussa nelle ultime settimane.

“Dopo la clamorosa rottura mediatica – si legge nel post Instagram del sito – noi abbiamo scoperto che i primi dissapori sono nati quando Luis si è rifiutato di accettare di entrare in Dom, la società di talenti di Fedez che gestisce nomi come Andrea Damante o Awed ex naufrago. Il no di Sal è stato l’inizio della fine”.

Nel frattempo, anche Gerry Scotti ha ironizzato sulla lite tra Fedez e Luis Sal pubblicando sul suo profilo TikTok un video in cui ha parlato di “ciò che rimane del muschio selvaggio”.