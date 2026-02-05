Fedez, la nuova casa del rapper: dove vive dopo l’addio a Chiara Ferragni

Il trasloco di Fedez ha acceso i riflettori dei media e scatenato la curiosità dei fan. Dopo anni trascorsi nella lussuosa residenza di CityLife, condivisa con Chiara Ferragni e i loro figli, il rapper ha deciso di voltare pagina scegliendo un nuovo appartamento nel cuore storico di Milano.

Una scelta che arriva in un momento delicato della sua vita privata e che molti interpretano come un segnale concreto della crisi coniugale con l’imprenditrice digitale.

La casa di Fedez nel cuore di Milano

La nuova casa di Fedez si trova in Piazza Castello, una delle zone più affascinanti e prestigiose della città. Un quartiere ricco di storia, a due passi dal Castello Sforzesco e dal Parco Sempione, lontano dall’atmosfera ultramoderna di CityLife. Una scelta che sembra riflettere la volontà del rapper di ritrovare equilibrio e privacy, pur restando nel centro pulsante della metropoli. L’appartamento, secondo quanto trapelato, è un vero e proprio attico da sogno: circa 400 metri quadrati di spazi luminosi, soffitti alti, ambienti personalizzabili e una vista privilegiata su uno dei simboli di Milano.

Un luogo pensato non solo per vivere, ma anche per creare, lavorare e accogliere i figli Leone e Vittoria in un ambiente caldo e familiare. Fedez ha iniziato a condividere sui social alcuni scorci della nuova abitazione, mostrando un gusto preciso e una forte attenzione al design. Il salone, in particolare, ha catturato l’attenzione dei follower: un ambiente ampio, moderno, dominato da pezzi iconici scelti con cura.

Il protagonista assoluto è il divano “On the Rocks” di Edra, progettato da Francesco Binfarè. Un elemento scultoreo, modulare, dalle forme morbide e irregolari, che si distingue immediatamente per la sua presenza scenica. Con un valore che si aggira intorno ai 20.000 euro, non è solo un complemento d’arredo, ma una dichiarazione di stile. Un oggetto che racconta la personalità del rapper: audace, contemporanea, non convenzionale.

Accanto al divano spicca un altro pezzo di design che ha fatto discutere gli appassionati: la lampada Lounge Gun di Philippe Starck per Flos. Un oggetto iconico, provocatorio, con un’asta in alluminio pressofuso e una finitura galvanica in oro 18 carati. Una scelta che unisce estetica, ironia e un tocco di lusso, perfettamente in linea con l’immaginario visivo di Fedez.

Il trasferimento in Piazza Castello rappresenta molto più di un semplice cambio di indirizzo. È un gesto simbolico, un modo per segnare una nuova fase della vita dopo anni vissuti sotto i riflettori come metà dei “Ferragnez”. La crisi con Chiara Ferragni, ormai evidente, ha portato entrambi a riorganizzare spazi e abitudini, e la scelta di un appartamento indipendente sembra confermare la volontà del rapper di ritrovare una dimensione personale. Nonostante il momento complesso, Fedez appare determinato a costruire un ambiente che sia allo stesso tempo rifugio e laboratorio creativo. Una casa che rispecchia la sua identità, i suoi gusti e la sua voglia di ripartire.

La nuova vita del rapper in Piazza Castello è appena iniziata, ma già promette di diventare uno dei temi più seguiti dai fan e dai media. Tra design ricercato, spazi imponenti e un’atmosfera completamente diversa da quella precedente, la casa di Fedez racconta un cambiamento profondo. Un nuovo capitolo, fatto di scelte personali e di un percorso che, ancora una volta, si intreccia con la sua immagine pubblica. E mentre Milano osserva, Fedez sembra pronto a ricominciare da qui.