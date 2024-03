La nuova indiscrezione su Fedez e Chiara Ferragni: “La situazione è davvero tesa, non si parlano più”

La nuova indiscrezione su Fedez e Chiara Ferragni: “Non si parlano più”

Sarebbe arrivata veramente al capolinea la storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni i quali, secondo recenti indiscrezioni, non si parlerebbero nemmeno più.

Secondo un’indiscrezione raccolta e pubblicata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, i due, in occasione del compleanno del loro primogenito Leone, erano ovviamente insieme ma non si sarebbero rivolti mai la parola.

“Caso Fedez Ferragni: loro nemmeno si parlano. Hanno fatto le foto separate e giocato separati, la situazione sembra davvero tesa… Tanto da non parlarsi” è quanto si legge in un messaggio anonimo pubblicato da Marzano.

Nel frattempo, secondo quanto scrive La Stampa, i Ferragnez si sarebbero diffidati a vicenda. Il rapper avrebbe diffidato l’influencer dal riprendere in viso i loro figli sui social. Si spiegherebbe, così, perché i due improvvisamente abbiano deciso di non pubblicare più fotografie con i figli ben visibili in volto.

Chiara Ferragni, dal canto suo, avrebbe “risposto” impedendo al quasi ex marito di parlare pubblicamente del loro divorzio. Fedez, infatti, sarà tra gli ospiti della nuova edizione di Belve.