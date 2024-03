I Ferragnez non pubblicano più i volti dei figli sui social, critiche dai follower: “Ora vi interessa la privacy?”

I Ferragnez non pubblicano più i volti dei figli sui social

I Ferragnez non smettono di far discutere: ad attirare le critiche dei follower, questa volta, è stata la decisione di Fedez e Chiara Ferragni di non pubblicare più i volti dei loro figli sui social.

La decisione è apparsa evidente nei post che entrambi hanno pubblicato sui rispettivi profili social in occasione del compleanno del primogenito Leone.

Negli scatti, in cui si vedono i bambini solo con uno o l’altro dei due genitori nonostante fossero entrambi presenti alla festa, sia Leone che Vittoria non vengono mai inquadrati direttamente ma sempre di spalle.

Un dettaglio che non è sfuggito ai follower della coppia. E, puntuali, sono arrivate le critiche. “Chiara, qual è il motivo di non mostrare il viso dei tuoi figli dopo che lo fai letteralmente da quando sono nati?” chiede un’utente.

E ancora: “Ora improvvisamente tengono alla privacy, dopo aver presentato i bambini al mondo fin dalle prime ecografie”.

C’è anche chi prova a spiegare il perché di questa scelta. Un follower, ad esempio, ipotizza che “se ci sono avvocati di mezzo per un eventuale divorzio, non possono pubblicare i figli per via del giudice. Quando sarà tutto finito con carte fatte, potranno tornare a pubblicare”.

Ma c’è anche chi fa notare che Verdi/Sinistra Italiana ha annunciato per domani, 21 marzo, la presentazione alla Camera dei Deputati di un disegno di legge “sull’utilizzo dei minori sui social”.