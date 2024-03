Fedez e Chiara Ferragni si diffidano a vicenda

Tra Fedez e Chiara Ferragni sta finendo nel peggiore dei modi: secondo alcune indiscrezioni, infatti, i due si sono diffidati a vicenda.

Lo scrive La Stampa, secondo cui il rapper avrebbe diffidato l’influencer dal riprendere in viso i loro figli sui social. Si spiegherebbe, così, perché i due improvvisamente abbiano deciso di non pubblicare più fotografie con i figli ben visibili in volto.

Chiara Ferragni, dal canto suo, avrebbe “risposto” impedendo al quasi ex marito di parlare pubblicamente del loro divorzio. Fedez, infatti, sarà tra gli ospiti della nuova edizione di Belve.

“Da quanto si apprende dalla stessa fonte, lui era pronto a dire tutta la verità sul Pandoro e sulla situazione di coppia, rispondendo in maniera sincera senza fare scena muta. Tenendo però conto che Ferragni è la madre dei suoi figli, per cui non sarebbe andato lì per fare una puntata contro di lei” scrive ancora il quotidiano torinese.