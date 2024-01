Fedez e Chiara Ferragni sono in crisi? Il cantante rompe il silenzio e commenta l’indiscrezione

Fedez e Chiara Ferragni sono in crisi? Il cantante commenta l’indiscrezione

Fedez smentisce senza troppi giri di parole di essere in crisi con Chiara Ferragni: il cantante, infatti, ha commentato le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi in un post sui social che non lascia spazio a interpretazioni.

“Mamma mia quante stron**te che scrivete” ha dichiarato il cantante commentando uno dei giornali che rilanciavano l’indiscrezione sulla presunta crisi della coppia.

A parlare per prima di crisi era stata Selvaggia Lucarelli, che sui social aveva scritto: “In questo momento pare che dalla parte Ferragni e dei suoi legali ci sia molta irritazione per le storie scomposte del marito su Merlino e i giornalisti. Questo avrebbe creato una grossa frizione tra i due”.

“Che sia vero o no, se in questo momento non c’è una strategia condivisa (sono i Ferragnez, nel bene e nel male), la vedo dura resistere alla tempesta” aveva aggiunto la giornalista.

Pochi giorni fa, invece, era stato il settimanale Chi a rilanciare l’indiscrezione affermando che, nei giorni scorsi, l’influencer era partita per la montagna insieme ai suoi figli, alla mamma e alle sorelle, così come documentato sui social, mentre il rapper era rimasto nella loro casa di Milano.