Emy Buono abbandona OnlyFans: “Non è sicuro, sono caduta in depressione e ho pensato al suicidio”

Emy Buono abbandona OnlyFans: “Non è sicuro, ho pensato al suicidio”

Emy Buono ha deciso di abbandonare OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, dopo che alcuni dei suoi video espliciti sono circolati liberamente sul web.

In un’intervista a Fanpage, infatti, l’ex concorrente de La Pupa e il Secchione ha rivelato di essere caduta in depressione, motivo per cui ha deciso di ritirarsi in un convento.

“La piattaforma non è sicura – ha dichiarato Emy Buono parlando di OnlyFans – non mi ha tutelato perché i contenuti che ho pubblicato a pagamento sono diventati virali e sono finiti su tutti i cellulari. Pensa che alcuni di questi contenuti li hanno visti proprio tutti. Sono finiti addirittura alla famiglia del mio ragazzo e mi ha causato grossi problemi. Sono rimasta sconvolta”.

Gossip / Nuda per festeggiare lo scudetto del Napoli, Emy Buono: “Sono un’esibizionista, ma nessuno doveva abusare di me”

La modella e influencer, quindi, dichiara: “Fintanto che questi video restavano in piattaforma mi stava bene, ma il fatto che sono usciti fuori e sono diventati virali, alla portata proprio di tutti, mi ha fatto capire delle cose. Ho fatto questi video per guadagno e sono stata un’egoista, non ho pensato a nessuno, né ai miei familiari e né ai miei affetti”.

Emy Buono, poi, rivela di voler iniziare un percorso di riflessione: “Non voglio diventare una santa, questo è sicuro, però voglio allontanarmi da persone che mi giudicano. Incontro persone per strada, mi dicono cose scostumate anche se sono con mia madre. Voglio entrare in convento per trovare un po’ di pace e un po’ di benessere”.

Riguardo al suo stato psico-fisico, la modella rivela: “Sono arrivata a scappare dal mio paese, sono caduta in depressione, sono stata chiusa per due mesi in casa, ho preso anti-depressivi e ho pensato anche al suicidio”.