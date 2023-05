Spogliarello per il Napoli, lo sfogo di Emy Buono: “Mi sono sentita stuprata”

“Mi sono sentita stuprata”: è lo sfogo di Emy Buono, ex concorrente de La Pupa e il Secchione, che in occasione della vittoria dello scudetto del Napoli aveva dato vita a uno spogliarello tra le vie della città.

“Ciao, come state? Io oggi meglio. Sono stata abbastanza triste in questi giorni per via di tutte critiche che ho ricevuto. Mi sono sentita stuprata, praticamente. Perché è vero che mi sono denudata, ma non è che ho voluto dare il mio corpo in pasto alle persone” ha scritto la showgirl tra le stories del suo profilo Instagram.

“Volevo soltanto divertirmi, quindi mi è sembrato un po’ eccessivo l’atteggiamento delle persone, le critiche e quello che è accaduto sul momento, quando mi hanno toccato e baciato il cul*. Infatti mi sono fermata un attimo e mi sono presa dei giorni di tempo per poi parlarne con voi” ha aggiunto l’ex concorrente del programma condotto l’anno scorso da Barbara D’Urso.

Nonostante lo sfogo, però, la ragazza è stata aspramente criticata da alcuni follower che hanno scritto: “Donne che vengono stuprate sul serio, donne che muoiono dentro, e arrivi tu dal nulla usando questo verbo solo per avere un po’ più di attenzione?”.