Emily Ratajkowski durante la quarantena. I fan: “Irriconoscibile” | FOTO

Emily Ratajkowski è tra le modelle più seguite sui social. Il suo profilo Instagram “emrata” vanta oltre 26 milioni di followers e le sue foto, molte delle quali in pose provocanti, fanno spesso discutere. Ma nella vita di tutti i giorni l’immagine della 28enne statunitense è lontana da quella sensuale senza veli che propone sui social.

“La mia immagine sexy non mi rappresenta, la uso solo per sopravvivere”, ha dichiarato lei stessa in una recente intervista rilasciata alla rivista GQ, svelando di considerarla come una merce per guadagnare e “fare soldi” più che una rappresentazione di se stessa.

Nella quotidianità Emily Ratajkowski è solita indossare abiti sportivi come tute larghe che nascondono le sue forme. Nelle foto che la ritraggono passeggiare con il marito Sebastian Bear-McClard (qui un suo profilo) e il loro cane per le strade semi deserte degli Stati Uniti per via del lockdown la super modella pare “irriconoscibile” ai fan più fedeli.

