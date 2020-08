Diletta Leotta ha un flirt con Ibrahimovic? La conduttrice sportiva rompe il silenzio

Diletta Leotta nega il flirt con Zlatan Ibrahimovic

È di ieri la notizia di gossip secondo cui Diletta Leotta avrebbe un flirt con Zlatan Ibrahimovic. Secondo il settimanale Chi, tra i due sarebbe nata un’intima amicizia dopo il lockdown e dopo la fine della storia d’amore di lei con il pugile Daniele Scardina, complice anche un’azienda di fitness di cui entrambi sono testimonial e per la quale hanno girato uno spot diventato virale. Ma l’indiscrezione è stata smentita dalla stessa Leotta tramite i suoi rappresentanti. La conduttrice di Dazn fa sapere infatti che tra lei e Zlatan Ibrahimovic non c’è nessuna relazione amorosa.

Su SunSport, la sezione sportiva del quotidiano britannico The Sun, si legge: “Non c’è nessun commento da fare in quanto non vi è alcuna relazione tra i due a parte una collaborazione professionale come ambasciatore di Buddyfit”.

Chi riportava: “Ibra, sposatissimo, in Sardegna si è presentato da single”. Ma in realtà insieme al calciatore c’era la moglie, Helena Seger, con la quale è felicemente sposato da 18 anni e con la quale ha avuto due figli, Maximilian e Vincent.

“La stampa italiana afferma che il calciatore è interessato a un’altra donna, che ha conosciuto questa primavera” aggiunge il quotidiano britannico “ma non ci sono immagini della cena […] i due sono usciti separati […] e Ibrahimovic ha trascorso gli ultimi giorni in vacanza a Saint-Tropez con la moglie”.

