“Ci si può innamorare di qualcuno anche se non è ricco”: Diletta Leotta massacrata sui social

Diletta Leotta: “Ci si può innamorare di qualcuno anche se non è ricco”

Diletta Leotta è stata letteralmente massacrata sui social per una frase pronunciata durante la sua trasmissione radiofonica durante la quale ha sostanzialmente dichiarato che in amore non è importante il conto in banca.

“Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima da te, e senza un conto in banca cospicuo. Questo è quello che vorrei trasmetterti” ha dichiarato la giornalista di Dazn nel corso di 105 Take Away, il programma radiofonico condotto da Diletta Leotta insieme a Daniele Battaglia.

Le dichiarazioni della presentatrice non sono piaciute ai follower, che sui social hanno criticato Diletta Leotta accusandola di essere ipocrita.

In molti, infatti, hanno sottolineato come la stessa conduttrice abbia avuto relazioni con personaggi famosi ma anche benestanti, dall’ex dirigente di Sky Matteo Mammì all’attuale compagno, il portiere del Newcastle Loris Karius, dal quale Diletta Leotta aspetta il suo primo figlio.

“Ma la coerenza di quello che dici?” ha commentato qualcuno su Twitter. E ancora: “Ma quanto sei falsa” è un altro dei post che si leggono.

“Da che pulpito” scrive un altro utente. Insomma, le dichiarazioni di Diletta Leotta non sono proprio andate giù al popolo del web.