Diana Del Bufalo e il consiglio alle donne dopo la rottura

La confessione di Diana Del Bufalo sulla fine della storia con il comico e attore Paolo Ruffini, a cui era legata da anni, ha fatto il giro dei social e sorpreso tutti i follower della influencer: la rottura era del tutto inaspettata.

Il post ha sconvolto gli ammiratori dell’attrice e conduttrice tv, che su Instagram vanta oltre un milione di follower, e che è solita far divertire tutti con le sue storie e la sua allegria.

Già un mese fa Diana Del Bufalo aveva rivelato sul social di star attraversando un periodo difficile, e aveva dato un consiglio ai follower, quello di non aver paura di ricorrere alla psicoterapia in periodi confusi o di grave crisi: ora svela che la sua crisi è dipesa proprio dalla rottura con Ruffini, un uomo che, evidentemente, l’ha fatta soffrire troppo.

Le sue parole sono anche un monito per tutte le ragazze che si sono trovate nella stessa situazione di sperare di “cambiare” un uomo in nome di un’idea forse troppo romantica dell’amore, senza riuscirci.

“Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare dentro di me. Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio”, scrive Del Bufalo sulla rottura dall’attore prima di dare un consiglio alle fan.

“A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi proprio! Donne, lo sapete di avere il sesto senso… ascoltatelo” scrive a conclusione del suo lungo post.

Leggi anche:

Potrebbero interessarti Giulia De Lellis cerca collaboratori: l’influencer lancia l’appello sui social Bella Thorne torna a provocare, sul web lo scatto in bikini: “Guardate anche il fiore” Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci insieme dopo la lite: ritorno di fiamma? L’indizio sui social

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo si sono lasciati, lei su Instagram: “Delusione e immensa sofferenza”

Diana del Bufalo, nuova frecciatina a Paolo Ruffini: “Ogni pagliaccio torna nel suo circo”