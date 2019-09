Demi Moore: “Ashton Kutcher mi ha tradito due volte. Ho detto sì a un rapporto a tre”

Emergono nuove rivelazioni dall’autobiografia di Demi Moore, Inside Out, che esce il 24 settembre. Tra le anticipazioni che trapelano dal libro, molte sono legate all’ex marito Ashton Kutcher.

Il matrimonio tra i due è finito nel 2013 proprio a causa dei frequenti tradimenti di lui. Secondo quanto emerge dal libro Ashton Kutcher l’avrebbe tradita due volte e in più gli avrebbe chiesto di avere un rapporto a tre.

Secondo quanto scritto da RadarOnline, nell’autobiografia Demi Moore racconta che l’ex marito ha avuto dei rapporti con Brittney Jones e Sara Leal e che per fare diventare più “intrigante” il loro rapporto le ha chiesto di partecipare a un mènage à trois.

Il rapporto a tre si sarebbe compiuto a pochi anni dal matrimonio celebrato nel 2005. In Inside Out l’attrice dice di aver accettato l’incontro tra lui, lei e un’altra donna solo per essere accettata come moglie: “Volevo mostrargli quanto poteva essere fantastico e divertente”.

I tradimenti sarebbe invece avvenuti negli anni successivi. Secondo quanto riporta il Daily Mail, Demi Moore si trovava a New York City nel 2010 quando sul magazine “Star” ha letto che l’allora marito era andato a letto con Brittney Jones.

I due si sarebbero incontrati durante una festa. “Era paranoico e non voleva scrivere nulla che lo mettesse nei guai. Gli ho chiesto se volesse incontrarmi e mi ha detto di si”, ha rivelato poi Brittney Jones.

“Ashton ha detto che avere un rapporto a tre ha rotto gli argini e, in una certa misura, questo ha giustificato ciò che ha fatto dopo”, ha scritto Demi Moore nel suo libro.

Ma i due sono rimasti comunque insieme anche dopo il tradimento. Il secondo è avvenuto con l’allora 22enne Sara Leal a una festa di addio al celibato. “Mi sono sentita male. Sapevo che era vero”, ha scritto l’attrice.

Ashton Kutcher e Demi Moore si sono separati alla fine del 2011 e hanno divorziato ufficialmente nel 2013. Lui ora è sposato con Mila Kunis con cui ha due figli. Demi Moore oggi è fidanzata con la stilista serba Masha Mandzuka.

Demi Moore: “Sono stata stuprata a 15 anni e a da bambina ho salvato mia mamma dal suicidio”