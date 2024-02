Dagospia: “Ferragni e Fedez si sono visti venerdì, scambio di lettere infuocato. E lui cerca casa”

Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati venerdì nella loro nuova casa di Milano. Lo riferisce Dagospia, il sito fondato da Roberto D’Agostino che la scorsa settimana per primo aveva dato notizia della separazione tra la regine delle influencer e il rapper.

Secondo Dagospia non ci sono affatto segnali di distensione tra i due. Anzi, i rispettivi avvocati si sarebbero “scambiati delle lettere dal tono accesissimo”.

Ferragni e Fedez, scrive ancora il sito di D’Agostino, “si erano ripromessi di tenere un profilo basso ma è bastato che Fedez leggesse l’intervista rilasciata dalla moglie al Corriere” per mandarlo “su tutte le furie”. Dagospia sostiene anche che il rapper stia cercando una nuova casa a Milano.

“La priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari”, ha dichiarato Ferragni nell’intervista pubblicata sabato scorso del Corriere della Sera.

Nel colloquio con la giornalista Candida Morvillo, registrato prima che uscissero le indiscrezioni sulla separazione, l’influencer ha affermato anche, rispetto alle polemiche scatenate dal caso Balocco, che Fedez “in tanti weekend non c’è stato, in altri, c’è stato”. “Comunque è mio marito – ha aggiunto – e, secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia”.

