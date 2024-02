Chiara Ferragni: “La mia priorità è proteggere i figli. Meglio tenere i problemi in famiglia”

“La priorità è proteggere la famiglia e i figli”. Così diceva Chiara Ferragni in un’intervista pubblicata oggi ma concessa al Corriere della Sera il 20 febbraio, prima delle indiscrezioni sulla fine della relazione con Fedez, che da qualche giorno avrebbe anche lasciato la casa in cui viveva con l’influencer e i loro figli.

“In tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato”, ha ricordato l’influencer nell’intervista riferendosi alle polemiche scatenate dal caso Balocco. “Comunque, è mio marito e, secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia”.

“La priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari”.

“A volte, faccio fatica a mostrare le mie fragilità nel momento in cui le sto vivendo”, ha ammesso Ferragni nell’intervista, “Faccio fatica perché, se raccontassi quanto mi sento fragile, mi percepirei ancora più debole, ancora più attaccabile”.

Ieri, raggiunto dalle telecamere di Pomeriggio 5, proprio Fedez aveva rotto il silenzio sulla presunta fine del matrimonio con Chiara Ferragni: “Io non gioco sulla pelle dei miei figli: sono la priorità della mia vita”, aveva detto a Michel Dessì. “Io sono esposto in pubblico e accetto il fatto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito…. come le sembra? Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento”,