Chiara Ferragni non ha alcuna relazione con Tomaso Trussardi, ex marito di Michelle Hunziker. La smentita è arrivata oggi all’agenzia di stampa Adnkronos da parte del team dell’influencer, che ha così commentato le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni prima in televisione e poi sui social su un possibile flirt alla base della presunta fine del matrimonio con Fedez.

Chiara Ferragni a Tomaso Trussardi, ha detto all’agenzia di stampa un portavoce dell’entourage dell’influencer, “non si conoscono nemmeno”. “Si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show, cinque o sei anni fa”.

L’indiscrezione era cominciata a circolare venerdì 23 febbraio quando, durante il programma Pomeriggio 5 condotto da Myrta Merlino, Davide Maggio aveva parlato di qualcuno “molto vicino alla Scala di Milano” che avrebbe consolato Chiara Ferragni dopo la rottura con Fedez.

Anche se il giornalista non aveva fatto alcun nome, sui social si era cominciato a parlare proprio dell’ex marito di Michelle Hunziker, la cui famiglia possiede un ristorante presso la Scala. Non è la prima volta che si parla di Trussardi e Ferragni: secondo Cosmopolitan infatti già nel 2022, all’epoca della separazione con Hunziker, si vociferava di un flirt tra i due. Smentito categoricamente dall’entourage dell’influencer.

Il caso della presunta rottura della coppia ribattezzata “Ferragnez” sta facendo scalpore sui social da giorni, anche se ufficialmente i due non hanno ancora confermato né smentito la separazione. Intanto però il cantante avrebbe lasciato la casa in cui abitava con la moglie e i figli Leone e Vittoria. Ed è proprio a loro che sia Chiara Ferragni che Fedez hanno ribadito più volte di voler dare la priorità, per proteggerli dalle voci che circolano sulla stampa.