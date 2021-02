Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo sono fidanzati: la prima foto insieme su Instagram

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo fidanzati: la prima foto insieme su Instagram

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo sono fidanzati. La coppia è uscita allo scoperto con una foto su Instagram. La conferma della loro relazione arriva dall’influencer napoletana che ha postato una foto con il calciatore della Roma: “Sono felice ma ho bisogno di privacy”, scrive “qualsiasi novità la verrete a sapere direttamente da me”. Con uno scatto in bianco e nero insieme all’emoticon del cuore Chiara Nasti, 23enne influencer ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ufficializza la sua storia d’amore con Nicoló Zaniolo, calciatore della Roma di 22 anni. Le voci sulla relazione tra i due circolano da San Valentino quando Zaniolo le aveva fatto recapitare un cesto enorme di rose rosse e bianche: ai follower più attenti non era scappato che si trattasse dello stesso cesto visto acquistare dal giovane calciatore della Roma.

