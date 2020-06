Chiara Nasti, balletto sexy ma i fan criticano il suo lato b: “Sono protesi”

Critiche social contro Chiara Nasti e il suo lato b. L’influencer partenopea ha postato un video in costume su Instagram in cui balla con un amico in una spa della penisola sorrentina. Nel video Chiara è ripresa di spalle e i fan hanno criticato il sedere dell’influencer, secondo loro ritoccato dall’aggiunta delle protesi.

“Vedo protesi che si spostano di qua e di là”, scrive una follower; “Costume orrendo … protesi altrettanto … cancella questo video”, aggiunge un’altra. “Si è messa le protesi al sedere”, commenta un utente. Altri attaccano il costume: “Quel costume e la raffinatezza sono due rette parallele, ragazzine non imitatela”.

Chiara Nasti ha risposto alle critiche sul suo lato b nelle stories, scrivendo: “Sono semplicemente allenata, puoi riuscirci anche tu” e spiegando: “Mi ammazzo di palestra, massaggi e trattamenti. Se segui le mie Igstory capisci la mia vita com’è”. Le frasi però non hanno convinto i fan che hanno continuato ad attaccarla: “Ma dai si vedono le protesi al sedere.. sarà pure magro perché a lei piace il fisico molto esile ma le ha messe per farlo alto e sodo… impossibile sia frutto di palestra, non ha NIENT’ALTRO di tonico nel suo fisico a parte le tette, ovviamente protesi pure quelle”.

