Chiara Ferragni in vacanza con i figli Leone e Vittoria a Dubai

Chiara Ferragni ha scelto Dubai come meta per le sue vacanze pasquali con i figli Leone e Vittoria e senza Fedez, ormai sempre più distante dall’influencer.

Dopo la festa di Vittoria, durante la quale secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe stata una lite tra i due ormai quasi ex coniugi, l’influencer ha postato sul suo profilo Instagram una serie di stories che la vedono in partenza.

Nelle immagini si vedono Chiara Ferragni e i figli all’aeroporto e, successivamente, il “risveglio” a Dubai nel lussuoso Bulgari Hotel & Residences.

Ai più attenti non è sfuggito che l’albergo è lo stesso dove Chiara Ferragni e Fedez avevano trascorso le loro vacanze di Pasqua nel 2023.

In quell’occasione il rapper era finito al centro delle polemiche per la meta scelta. Alcuni follower, infatti, gli avevano ricordato che nel corso del suo podcast Muschio Selvaggio aveva definito Dubai la “Disneyland degli orrori” aggiungendo che non ci sarebbe mai più ritornato.

Mai nessuno avrebbe immaginato che, a distanza di un anno, Chiara Ferragni sarebbe ritornata a Dubai con i figli Leone e Vittoria, ma senza Fedez, con i due addirittura prossimi alla separazione.