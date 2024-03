Scoppia la lite tra Chiara Ferragni e Fedez alla festa di compleanno della figlia

Un’ulteriore conferma del fatto che i rapporti tra Chiara Ferragni e Fedez sono a dir poco tesi. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, ci sarebbe stata un’accesa lite tra i Ferragnez in occasione della festa di compleanno della loro secondogenita, Vittoria, che ieri, sabato, ha compiuto tre anni. La festicciola si è tenuta in un locale a Citylife, a due passi dalla residenza della coppia, con palloncini, bolle giganti, il pupazzo e la torta di Pocoyo, il personaggio preferito della piccola.

L’imprenditrice digitale ha postato una serie di storie sui social, sempre stando attenta a non riprendere il volto dei figli. I due noti genitori infatti si sarebbero diffidati a vicenda. Una situazione molto delicata, che sembra essere sfociata in una crisi di nervi per Fedez. “Auguri bimba magica, ogni giorno che passa mi rendi più fiera di essere la tua mamma”, ha scritto Chiara in una dedica. Anche Fedez ha pubblicato alcuni scatti della festa, accompagnati dal messaggio: “Tanti auguri piccola Iaia”.

Come riporta il Corriere, la festa sarebbe stata rovinata da una forte lite tra i due. Il rapper avrebbe discusso a tal punto con la (ex) moglie da allontanarsi poi dal locale accompagnato dalla sua assistente. La madre di Fedez, Tatiana, lo avrebbe rincorso nel tentativo di calmarlo, dicendogli: “Federico basta”. Di certo i rapporti tra i Ferragnez sono tesi da tempo. I fan si chiedono se ci sono ancora speranze per una riconciliazione o se ormai le loro strade sono definitivamente separate.