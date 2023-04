Chiara Ferragni in topless sui social, le foto scatenano i commenti degli hater: “Sei arrivata alla frutta”

Chiara Ferragni in topless sui social, hater scatenati nei commenti

Chiara Ferragni continua a far discutere: l’influencer, che si trova ancora in vacanza in Sudafrica con i suoi amici, questa volta è finita nel mirino degli hater per alcune foto postate sul suo profilo Instagram che la ritraggono in topless mentre fa il bagno in una vasca naturale situata all’interno del suo resort.

Le immagini, però, non sono state apprezzate dai soliti hater, i quali, come spesso capita, hanno iniziato a criticare ferocemente l’imprenditrice digitale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

“Oddio mio che foto insignificanti” ha scritto una utente, mentre c’è anche chi ha tirato in ballo la povertà del Continente Nero: “Il corno d’Africa è a rischio carestia, per la siccità, ma gli shooting richiedono acqua, qual è il problema?! Tutto a posto. Aspettiamo con ansia le prossime rivendicazioni di diritti o pseudo tali”.

E ancora: “Sei veramente arrivata alla frutta” ha scritto un’altra follower, mentre qualcun altro scrive “Non mi ricordo l’ultima volta che l’ho vista vestita a quando risale”.

“A una certa il filo sottile tra libertà e dignità si sfilaccia e non tiene più” è invece il pensiero di un altro follower.