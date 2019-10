Chiara Ferragni a Roma mangia un piatto di pasta, ma i fan notano qualcosa che non va

Chiara Ferragni e il piatto di pasta: ma i fan notano qualcosa che non va

La fashion blogger Chiara Ferragni arriva a Roma e non può fare a meno di mangiare un piatto di pasta tradizionale. E così, proprio come è solita fare, l’influencer più amata d’Italia ha postato sui social il suo pranzo a base di pasta.

Chiara Ferragni, come una turista, siede in uno dei tipici locali che affollano il centro storico di Roma. Qui la fashion blogger più famosa del paese, occhiali da sole e felpa, si gusta il suo piatto di pasta: una tipica cacio e pepe.

In molti però fanno caso a una cosa: nonostante la fashion blogger abbia in mano una bella forchettata di cacio e pepe, nel piatto la pasta è disposta in modo assolutamente perfetto, come se fosse stata appena impiattata.

Insomma, ci risiamo: come era già successo (più di una volta) con la pizza, Chiara Ferragni si attira i commenti negativi di chi la accusa di fingere anche quando mangia. “Anche qui come per la pizza vale la regola della pasta infinita?”, scrive u utente.

“Pasta rigenerante?”, si legge in un altro commento. E ancora: “Moltiplichi anche la carbonara come con la pizza? Hahahah potresti risolvere la fame nel mondo così”, “Ma la tua pasta è intatta?! Come fai ad avere una forchettata?”. I fan ancora una volta, attentissimi, fanno notare alla fashion blogger di Cremona il dettaglio che non sfugge ai loro sguardi curiosi.

Qualcuno, con un pizzico di cattiveria, insinua anche che l’imprenditrice digitale più chiacchierata del paese mangerebbe “solo” per fare un paio di scatti e metterli sui social. In realtà Chiara Ferragni – senza spiegare troppo – ha scherzato più e più volte sulla faccenda, facendola diventare un vero e proprio tormentone tra i suoi fan.

Chiara Ferragni in questi giorni si trova a Roma per un appuntamento di moda importante: quello per l’evento organizzato da H&M per la collezione esclusiva di Giambattista Valli, di cui Chiara Ferragni è testimonial.

