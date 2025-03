Chiara Ferragni: “Sul Pandoro-gate sono serena, non ho fatto niente”

Chiara Ferragni torna a parlare in pubblico dopo il rinvio a giudizio per truffa aggravata e le presunte rivelazioni di Fabrizio Corona sul suo matrimonio con Fedez.

Intercettata dall’inviato della trasmissione di Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose, al termine di una sfilata di moda, l’influencer si è detta serena per l’esito del processo.

“Sto bene, molto bene. Come mi sto preparando all’udienza di settembre? Bene, sono serena, alla fine non ho fatto niente. Qualcosa che non rifarei? Beh tante cose, tipo fidarmi di persone sbagliate, tutto qui. Ma alla fine c’è un rimedio a tutto quanto” ha affermato l’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni, poi, ha parlato anche di Fabrizio Corona e delle presunte rivelazioni fornite dall’ex paparazzo, il quale aveva affermato che l’influnecer, quando era sposata con Fedez, avrebbe avuto una relazione con Achille Lauro e Naska.

“Ho querelato Fabrizio Corona, l’ha detto anche lui. Il motivo? Per le falsità che ha detto. Basta così” ha concluso l’imprenditrice digitale che di recente è tornata in una copertina di un magazine di moda.

Elle Romania, infatti, l’ha scelta come protagonista del suo ultimo numero. “Chiara Ferragni rimane un fenomeno dopo 15 anni nella scena della moda” recita la didascalia accanto alla foto di copertina, i cui scatti sono stati realizzati da Nicholas Fols.