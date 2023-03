Chiara Ferragni ricoperta di insulti per il suo outfit: “Pensati pure libera, ma il cattivo gusto rimane”

Chiara Ferragni ricoperta di insulti per il suo outfit provocante

Chiara Ferragni di nuovo attaccata sui social: questa volta l’influencer è finita nel mirino dei follower per via del suo outfit scelto per sponsorizzare un noto brand francese.

L’imprenditrice digitale, infatti, si è mostrata praticamente in mutande e con un collant velato, giacca di pelle, sneakers e cappellino.

L’outfit, nemmeno a dirlo, ha scatenato centinaia di commenti. “Scommettiamo che se domani esco io in mutande mi fermano le forze dell’ordine?” ha scritto una follower.

E ancora: “I collant con le scarpe da ginnastica e in mutande… poi non dovremmo dire niente? Dai è terribile!”.

“Pensati pure libera, ma il cattivo gusto rimane, chi va in giro vestita anzi svestita in questo modo, puoi essere magra e bella finché vuoi, ma il trash rimane” è un altro dei commenti che si leggono sul profilo Instagram di Chiara Ferragni.

“Ma combinata così per andare dove? Mi auguro solo per fare foto” scrive un follower. “Uscire in mutande è un’ottima alternativa quando non si ha nulla da mettere” ha ironizzato un altro utente.

Chiara Ferragni non ha replicato ai commenti, anche perché nel frattempo ha festeggiato i 29 milioni di follower su Instagram.