“Pensati in fabbrica a lavorare”: lo sfogo di Chiara Ferragni sui social divide i follower

Lo sfogo di Chiara Ferragni sui social divide i follower

Lo sfogo di Chiara Ferragni sui social divide i follower dell’influencer: numerosi utenti, infatti, hanno attaccato l’imprenditrice digitale dopo la pubblicazione del suo post in cui rivelava di aver vissuto settimane durissime dopo il Festival di Sanremo 2023.

“Sanremo, ora posso ammetterlo, è stato durissima, mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare” ha scritto Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram.

E ancora: “Ho dovuto esserci per la mia famiglia, provare ad essere forte per tutti, a capire come risolvere problemi più grandi di me con la paura di non farcela come moglie e anche come mamma, perché con i tuoi bambini devi essere tu quella forte, sempre”.

Gossip / Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo Sanremo, lo sfogo su Instagram: “Settimane durissime, a volte mostrarsi forte è una necessità”

“Ho pianto, da sola e con chi mi vuole bene e mi ha voluto regalare un abbraccio e una parola di conforto per aiutarmi ad essere forte per tutta la mia famiglia, ma anche per le 60 persone che lavorano con me per cui tutti i giorni devo essere sul pezzo e tener fede agli impegni presi altrimenti restiamo tutti senza lavoro”.

Una vera e propria confessione con la quale Chiara Ferragni ha mostrato un lato sicuramente più vulnerabile e umano, che però non è stata apprezzata da tutti, anzi.

“Pensati in fabbrica a lavorare” ha scritto qualcuno sui social in riferimento all’abito indossato da Chiara Ferragni durante il Festival di Sanremo 2023.

E ancora: “È dura arrivare a fine mese, svegliarsi ogni giorno all’alba, mantenere realmente una famiglia, a volte essere costretti a non avere i propri figli accanto, non vederli crescere e fare dei sacrifici unicamente per il loro futuro. E per te Sanremo è stata dura?” ha scritto una follower.

“Se Chiara Ferragni pensa che Sanremo sia stata un’esperienza durissima dovrebbe un attimino rivedere la sua percezione di realtà” è un altro dei commenti che si possono leggere su Twitter.