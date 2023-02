Chiara Ferragni con le culotte sopra i pantaloni: la reazione di un passante diventa virale | FOTO

Chiara Ferragni con le culotte: la reazione di un passante diventa virale

Tra le protagoniste della Milano Fashion Week c’è senza dubbio Chiara Ferragni, che sui social ha mostrato i suoi look scelti per le sfilate: tra questi ce ne è uno che ha incuriosito i follower soprattutto per la reazione di un passante, che è diventata virale sul web.

Nei giorni scorsi, infatti, l’imprenditrice digitale ha mostrato sul suo profilo Instagram il suo look firmato Gucci. Si tratta dello stesso outfit scelto dai Maneskin di recente composto da un completo sartoriale maschile grigio con giacca, camicia azzurra, cravatta e culotte a vista e pantaloni tagliati e tenuti insieme da una sorta di reggicalze.

Un outfit che non passa inosservato come dimostra anche una foto postata sui social dalla stessa Chiara Ferragni: in una delle immagini scattate nel pieno centro di Milano, infatti, si vede un passante che scruta l’influencer con aria incredula.

La foto ha scatenato subito i commenti dei follower dell’imprenditrice. “Il signore nella foto è mia madre quando vede i miei outfit il sabato sera” ha scritto un’utente.

E ancora: “C’è chi ha zoommato sul volto dell’uomo e chi mente”. Tra i commenti, anche quello dell’ex gieffina Margherita Zanatta che ha scritto: “La faccia di lui nella foto… Impagabile”.