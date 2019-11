Chiara Ferragni e la foto senza veli da New York

Chiara Ferragni colpisce ancora, e su Instagram posta una foto di sé in cui lascia intravedere le parti intime, mentre si trova a New York.

L’influencer è in viaggio negli Usa per la premiere del suo film “Chiara Ferragni Unposted”, e dal Brewery Hotel in cui alloggia mostra il suo fisico coperta solo da un orsacchiotto. Per la seconda volta in pochi giorni.

“Attendiamo commenti ‘ma sei una madre’”, scrive qualcuno. “Questa foto è orribile, perché cerchi di rendere sensuale un oggetto per bambini?”, critica un follower.

“Fedez io non mi fiderei di quell’orso”, commenta su Instagram un fan di Chiara Ferragni.

“L’orso lo vedo molto perplesso”, osserva un follower. O ancora: “Chi non vorrebbe essere lui?”

Ma la fashion blogger recupera subito, e nel post successivo pubblico una foto insieme a Fedez e Leone a Los Angeles, annunciando che presto l’intera famiglia sarà riunita a Disneyland Paris.

