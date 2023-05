Chiara Ferragni di nuovo nel mirino degli hater per uno spot pubblicitario: “Ma quanto sei ridicola?”

Chiara Ferragni di nuovo nel mirino degli hater per uno spot pubblicitario

Chiara Ferragni di nuovo nel mirino degli hater questa volta per uno spot pubblicitario: l’influencer, infatti, è finita sotto accusa per la sua dizione.

L’imprenditrice digitale è stata infatti scelta come testimonial di Martini in occasione del suo 160° anniversario. Lo spot, pubblicato sul profilo Instagram di Chiara Ferragni, però, come spesso accade è diventato un’occasione per alcuni follower per criticare duramente, e in alcuni casi anche insultare, la moglie di Fedez.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Gossip / Chiara Ferragni e il “super potere” della pizza che si “rigenera”, fan infuriati: “Basta, hai stancato” Gossip / Leone, il figlio dei “Ferragnez”: quale scuola frequenta e quanto costa la retta

“Si ma fai un corso di dizione!” è stato uno dei commenti più postati. E ancora: “Almeno fatti doppiare, non ti si può sentire”.

Un altro utente scrive: “Ma quanto sei ridicola?”. Mentre c’è chi pensa che Chiara Ferragni in questa pubblicità sia “imbarazzante” e “non credibile”.

“Da Charlize Theron a Chiara Ferragni, ecco come siamo messi” è invece il pensiero di un altro follower con un riferimento a un vecchio spot della stessa azienda che vedeva protagonista per l’appunto l’attrice sudafricana.