Leone, il figlio dei “Ferragnez”: quale scuola frequenta e quanto costa la retta

Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni: quale scuola frequenta e quanto costa la retta

Leone Lucia Ferragni è nato nel 2018 e ha compiuto 5 anni lo scorso 19 marzo. L’amatissimo primogenito di Fedez e Chiara Ferragni, sta crescendo velocemente e, come tutti i bambini, va tutti i giorni a scuola. A ricordarcelo ci sono le foto che ciclicamente compaiono sui social, nelle quali lo si vede con addosso una meravigliosa divisa.

Il primogenito dei Ferragnez è ormai grande e va a scuola. Ma vi siete chiesti quale frequenta e quanto costa la retta dell’istituto (ovviamente esclusivo) dove va? Qualche giorno fa Chiara Ferragni ha pubblicato una foto del figlio con la divisa della scuola, pur coprendo il logo è stato facile intuire si trattasse dello stesso dello scorso anno.

La scuola è la St. Loius School. Si tratta di una scuola bilingue a Milano dispone di tre sedi e offre un percorso completo fino alla preparazione pre-universitaria. L’iscrizione per il primo anno costa 2.800 euro, poi 1.800.Per la scuola dell’infanzia l’annualità è di 11.370 euro, da pagare in due rate. Poi la scuola primaria costa 15.730 euro l’anno, mentre la secondaria arriva a 18.170. Inoltre, a seconda della sede, bisogna pagare un extra per i pasti che va dai 1.350 ai 1.475 euro.Ogni bambino, inoltre, deve presentarsi a scuola munito di Ipad.