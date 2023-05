Chiara Ferragni e il “super potere” della pizza che si “rigenera”, fan infuriati: “Basta, hai stancato”

Chiara Ferragni e il “super potere” della pizza che si “rigenera”

Non c’è pace per Chiara Ferragni: l’influencer, infatti, questa volta è stata attaccata sui social per via di una battuta riguardante la sua pizza che si “rigenera”.

Negli anni passati, infatti, l’imprenditrice digitale in più di un’occasione si era fatta fotografare con un trancio di pizza in mano e, al tempo stesso, il piatto integro davanti a sé.

Una curiosità che aveva addirittura aperto un vero e proprio dibattito sui social e che è finito per diventare un meme sul quale la stessa Chiara Ferragni ha iniziato a scherzarci sù.

Così come accaduto nelle scorse ore quando l’influencer ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae con una pizza margherita nel piatto ancora intera mentre però addenta un trancio.

“La mia pizza si rigenera, qual è il tuo super potere?” ha scritto l’imprenditrice digitale aggiungendo l’emoji di una faccina sorridente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Una gag che però non è piaciuta a tutti. Chiara Ferragni, infatti, è stata accusata da molti follower di essere ripetitiva e di aver “stancato” con la vicenda della pizza.

“Ancora con sta storia, e basta!” si legge tra i commenti. E ancora: “Sempre la solita battuta”.

“Non ti sei ancora stufata con questa pantomima?” scrive un altro utente, mentre una follower commenta: “Quando non si ha più niente da dire si tira fuori la pizza che si rigenera”.