Perché Brad Pitt va a trovare Angelina Jolie di nascosto

Brad Pitt si reca a sorpresa a casa della sua ex moglie, Angelina Jolie, ma per quale motivo la coppia scoppiata di Hollywood si è concessa un incontro segreto? Tra i due è finita nel peggiore dei modi, lei ha chiesto la custodia totale dei loro sei figli (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Vivienne e Knox) e l’ha accusato di maltrattamento e alcolismo ma, secondo un’indiscrezione, pare che Pitt si sia recato dalla moglie per avere un confronto diretto, un chiaro intento pacifista, per buttarsi tutta questa storia alle spalle e avere quantomeno un rapporto civile dopo anni e anni di battaglie legali, tutto questo per il bene dei figli.

Infatti tra i due va avanti una guerra in tribunale da anni per la custodia dei figli. “Brad è arrivato nella proprietà nel pomeriggio ed era impossibile non vederlo nella sua Tesla bianca sportiva”, ha spiegato una fonte al tabloid The Sun. “Ed è rimasto lì per circa un’ora e mezza, scappando poi via da un’uscita privata che di solito non si usa”. Poi ha aggiunto: “Stava chiaramente facendo tutto il possibile per non essere visto”.

Ma questa non è la prima volta: anche in passato Brad Pitt è stato beccato in visita a casa dell’ex moglie, anche durante il lockdown. Secondo la fonte dell’indiscrezione: “Brad vuole assolutamente mettere fine a tutte le brutture che sono successe e che sono andate avanti troppo a lungo”. Infine, la fonte ha spiegato: “In questo momento la sua unica preoccupazione è stabilire una sorta di tregua, per il bene dei figli, ma anche per lui e Angelina, e di cercare di risolvere le cose fuori dall’aula il più possibile. Qualunque cosa decida il giudice, loro dovranno comunque crescere i figli insieme per il resto delle loro vite e che lui stia passando di nuovo del tempo con Angie è di certo un segnale positivo”.

